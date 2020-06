Vente OM : « Le projet (Boudjellal) est crédible » selon un spécialiste du Moyen-Orient et de la géopolitique du sport…

Suite aux déclarations multiples de Mourad Boudjelal concernant une offre à venir pour le rachat de l’OM, des doutes existent concernant la véracité du projet. Cependant, dans le contexte actuel cette hypothèse est crédible selon le spécialiste du Moyen-Orient, Pascal Boniface…

Interrogé par France Info ce lundi, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient et de la géopolitique du sport, un rachat de l’OM par des fonds saoudiens est totalement envisageable. Il estime que les rivalités entre pays du Golfe vont se multiplier sur le terrain du sport dans les années à venir…

l’hypothèse de voir des fonds saoudiens racheter l’OM n’est pas idiot — Boniface

« Ce projet est crédible en tout cas. Il est crédible que des fonds venant du Moyen-Orient, et surtout d’Arabie saoudite, veulent racheter l’OM en s’attachant les services de Mourad Boudjellal, qui est une figure importante du monde du sport et des médias. Il attire la lumière et il y aurait un président emblématique qui se mettrait à la tête d’un projet diplomatico-sportif. Après, il faut voir si Franck McCourt souhaite vendre ou pas. D’un point de vue capitalistique, pourquoi pas, puisqu’il réaliserait un beau bénéfice (un rachat à hauteur de 300 millions d’euros est évoqué alors que l’Américain a racheté l’OM pour 50 millions d’euros en 2016, ndlr). À Marseille, on se rappelle de l’épisode Jack Kachkar (qui souhaitait acheter l’OM en 2007, ndlr) qui a traumatisé le club, parce qu’il s’est avéré être un escroc. Donc les supporters marseillais sont vigilants. Mais l’hypothèse de voir des fonds saoudiens racheter l’OM n’est pas idiot, d’autant plus avec la rivalité Qatar-Arabie saoudite qui permettrait notamment de faire revivre la rivalité PSG-OM, emblématique des 25 dernières années. » Pascal Boniface – source : France Info (29/06/2020)