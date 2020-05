Vente OM : L’entourage de McCourt dément des négociations avec Al-Walid Ben Talal !

Après des jours de rumeurs concernant une vente de l’Olympique de Marseille à des hommes d’affaires saoudiens, l’entourage de Frank McCourt s’est exprimé dans La Provence pour démentir ces négociations.

Depuis près d’une semaine et encore plus ce week-end, le nom de Al-Walid Ben Talal a été lié à l’Olympique de Marseille. Le businessman saoudien a été cité par TuttoMercatoWeb comme le probable prochain propriétaire du club.

Selon le média italien et d’autres médias étrangers, l’homme d’affaires souhaitait faire une offre globale pour racheter le club ainsi que le stade Vélodrome. La somme de 400 millions d’euros a même été évoquée par de nombreux médias.

Contacté par La Provence, l’entourage de Frank McCourt s’est dit « surpris », et « se demandait ces dernières heures qui pouvait avoir intérêt à colporter ce type d’informations, qualifiées de fake news. » De quoi éteindre un peu la folie des supporters à ce sujet.

