Vente OM : Les 700 M€, Rothschild, Boudjellal… Les précisions de Louis Acariès !

Ce samedi au micro d’Europe 1, Louis Acariès s’est confié sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille incarné par Mourad Boudjellal. L’ancien conseiller de Robert-Louis Dreyfus a apporté quelques précisions.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé qu’il était dans un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien dirigeant du RCT a été cash et a même cité le nom de Louis Acariès, qui pourrait l’aider à avancer dans ce dossier.

l’histoire des 700 millions, ce sont des supputations, c’est n’importe quoi, des fake news — ACARIES

L’ancien boxer qui a été proche de l’OM pendant l’ère Robert-Louis Dreyfus s’est exprimé sur Europe 1 ce samedi soir. Il a apporté des précisions sur certaines informations sorties depuis ce vendredi.

« Ce projet n’est pas sérieux mais réel. Mourad a prouvé qu’il avait été un grand président (avec le club de rugby de Toulon), il a une grande gueule, il sait y faire avec les médias. Il m’honore (en citant son nom, ndlr). J’avais mis Pape Diouf en place et on avait réussi à mettre des choses en place en cinq ans. Mourad pense en premier à ceux qui ont réussi au club, il n’y en a pas beaucoup. Il y a un propriétaire, M. McCourt, et un président, M. Eyraud, ils font de leur mieux. Gérer l’OM, ce n’est pas facile mais il faut peut-être encore faire mieux et pour cela il faut être aux manettes. Mais McCourt n’a pas dit qu’il vendait le club pour l’instant. Pour l’instant le nom des banques, l’histoire des 700 millions, ce sont des supputations, c’est n’importe quoi, des fake news. Mais si cela se fait, j’irai à fond. Je suis positif pour Mourad car il a des arguments pour y arriver »

Louis Acariès – Source : Europe 1