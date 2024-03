Vente OM, les déclarations de Bouhafsi et McCourt… les blessés face au PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ce mardi ! Vos thèmes et vos questions, voici le programme : la longue liste des blessés face au PSG, le calendrier à venir, le Classico, les déclarations vente OM de Bouhafsi et McCourt, les jeunes, les salaires…

En replay sur Toutube !