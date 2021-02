Vente OM : « Les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses »

Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal + Matthias Manteghetti a donné de ses nouvelles après quelques jours de silence. Il fait le point sur la vente de l’Olympique de Marseille.

Il y a quelques semaines, Canal + et le journaliste Thibaud Vezirian s’accordaient à dire que l’Olympique de Marseille était vendu. Matthias Manteghetti affirmait même que la somme était de 480M€, que Luis Campos faisait partie du nouveau projet…

Pas besoin d’en rajouter, retour au foot — Manteghetti

Des informations qui ont mis le feu sur Twitter. Après ça, il a totalement disparu du réseau social. Avant la rencontre face à Bordeaux, il a tweeté pour donner de ses nouvelles mais aussi pour faire le point sur la vente du club. Des démentis sont attendus du côté de l’OM.

« Pas d’info en + sur la vente, promis, mais ça me manquait trop de mettre à jour les stats d’Haaland chaque samedi ou de me priver d’un «Milik > R9» après son prochain but. Et merci aux messages drôles et bienveillants) En tous cas courage à tous, on se régale ce soir. Et aux géniaux scénaristes : pas d’histoire de cave, coffre etc… mais certains montages étaient exceptionnels. Pour faire un point unique : les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses. Pas besoin d’en rajouter, retour au foot et à l’explosion du crack Dieng » Matthias Manteghetti – Source : Twitter (14/02/21)