Vente OM : Les divers spécialistes soufflent le chaud et le froid… « cette information n’a pas de fondement »

Depuis l’article du média italien TMW, les supporters marseillais sont en ébullition autour d’une possible vente de l’OM au milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal. Depuis, certains affirment que information est impossible et d’autres lui donne de l’épaisseur…

Possible, impossible, les journalistes, spécialistes du sport ou des pays du Golfe ont bien du mal à se mettre d’accord concernant la rumeur d’une négociation entre le prince Bin Talal et Franck McCourt pour un rachat de l’OM. Si hier, le grand reporter George Malbrunot a donné de l’épaisseur à cette possibilité,

bin Talal ne dispose pas d’une liberté de mouvements — Guégan

« Pour l’avoir fait vérifier, cette information n’a pas de fondement. Aujourd’hui, personne ne peut affirmer qu’Al-Walid bin Talal a la possibilité de racheter l’OM. Il est surveillé par le régime et ne dispose pas d’une liberté de mouvements, donc je le vois mal racheter un club, a fortiori en Ligue 1, maintenant. Al-Walid bin Talal est facilement considéré comme fréquentable, chez les occidentaux. Il fait partie de ces Saoudiens qui vivent à l’occidentale (il a étudié aux États-Unis, N.D.L.R.). Il a les mêmes codes que nos élites occidentales. Dans le cas du rachat d’un club de foot, ce qu’il faut regarder est la stratégie qu’il y a autour. On peut se servir de ce club pour se montrer, mais aussi pour obtenir et construire des liens privilégiés avec des décideurs locaux aux niveaux économique et politique. Il y a aussi cette stratégie dite de sport-washing, c’est-à-dire de montrer avec le foot que les Saoudiens sont des gens appréciables, aimables, et qu’ils font gagner. » Jean-Baptiste Guégan – source : So Foot