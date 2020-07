Vente OM : « Les gens rêvent d’un rachat car ils ne peuvent plus voir Eyraud, et… le PSG »

Nouvel extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille et du projet Ajroudi / Boudjellal. L’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol (journaliste) et Benjamin Courmes (journaliste) tente d’expliquer pourquoi les supporters marseillais souhaitent ardemment que le club soit vendu rapidement.

Depuis plusieurs semaines les rumeurs de vente du club marseillais enflamment les réseaux sociaux. Dans l’émission Débat Foot Marseille cette semaine, notre journaliste Benjamin Courmes tente d’expliquer pourquoi les supporters olympiens, dans leur immense majorité, veulent tourner la page McCourt et espèrent que de nouveaux investisseurs ambitieux prendront le relai.

Cette phase 2 dont parle Eyraud, en fait c’est une phase 1, mais sans argent

« Pourquoi les supporters attendent la vente du club ? Tout d’abord c’est parce que le gens ne peuvent plus voir Eyraud. Ensuite c’est parce qu’il n’y a plus d’argent dans le club, et que les supporters ne croient plus dans ce projet McCourt. Cette phase 2 dont parle Eyraud en fait c’est une phase 1, mais sans argent… Ils veulent de nouveau rêver et avoir un club compétitif. Et enfin, il y a le PSG qui est systématiquement champions saison après saison sans la moindre concurrence. Donc tu débutes chaque année un championnat que tu perds d’avance. La compétition est morte. Car en plus, Paris ne le gagner pas de deux ou trois poins, mais avec 20 points d’avances sur le second et 30 sur le troisième. » Benjamin Courmes – Source : FootballClubdeMarseille.fr

