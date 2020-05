Vente OM : « Les négos suivent leur cours… »

En novembre dernier, il avait évoqué la rumeur de repreneurs potentiels d’un pays du Golfe pour l’OM. Interrogé via Twitter, le journaliste de Canal+, Geoffroy Garetier confirme qu’il y a des négociations depuis 6 mois…

J’ai donné cette info il y a plus de six mois — Geoffroy Garétier

« J’ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Foot Club et à nouveau en janvier. Que dire de plus ? Les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas ? Je n’en sais rien, car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit » Geoffroy Garétier – Source: Twitter

En effet, en novembre dernier, le journaliste avait évoqué de possibles repreneurs pour un futur rachat de l’OM…

« Il y maintenant trois semaines, on m’a alerté sur des repreneurs potentiels à l’OM. Et le site Soccer Link, qui a sorti cette information, a parlé de fonds émiratis, qui seraient racheteurs, il y a peu à près deux semaines. Alors, Jacques-Henri Eyraud a démenti. Il a dit que McCourt et lui n’avaient jamais eu l’intention de vendre. D’abord, il y a un an, la question s’était déjà posée. Il avait à nouveau démenti. Cela dit, est-ce qu’on dément quelque chose qui n’existe pas ? On se pose la question. Et puis, il y a un autre élément qui semblerait corroborer cette thèse, c’est que Marseille est beaucoup plus présent hors foot, notamment dans les projets immobiliers, que dans le foot. On a le sentiment que ça va se jouer plus sur la reprise, notamment, du Parc Chanot à l’été 2020 que sur les investissements dans le club, que l’OM d’ailleurs ne peut pas faire réglementairement puisque les contraintes financières lui interdisent. Je ne dis pas qu’ils vont vendre, mais la question se pose et se posera à nouveau, tôt ou tard. » Geoffroy Garétier – Source : Canal plus