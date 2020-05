Vente OM : « L’objectif étant d’avoir le club au prix le plus bas possible… »

La restructuration de l’organigramme de l’OM détaillée par le président Eyraud sur Linkedin semble repousser l’hypothèse d’une vente rapide du club, une tendance que valide le journaliste belge Sacha Tavolieri...

Invité sur la chaîne Youtube Thomas parle foot, Sacha Tavolieri a donné son sentiment sur les rumeurs autour de la Vente OM. Il estime que toutes cette agitation peut être aussi une stratégie de potentiels investisseurs pour en savoir plus sur un possible prix. Pour le spécialiste du foot belge sur RMC, l’OM est bien à vendre mais pas dans l’immédiat…

J’ai l’impression que l’on prend les supporters marseillais pour des cons — Tavolieri

« J’ai l’impression que l’on prend les supporters marseillais pour des cons. La vente OM va se calmer. (…) Toutes ces rumeurs c’est une espère de leurre qui permettrait à des investisseurs de prêcher le faux pour savoir le vrai. L’objectif étant d’avoir de vraies informations pour tenter de racheter le club… L’objectif étant d’avoir le club au prix le plus bas possible. (…) Le club peut être vendu mais pas maintenant. Ce n’est pas dans les tuyaux. McCourt est dans une situation financière délicate, l’OM va surement être santonné par le FPF. McCourt dément une vente, mais c’est normal quand on fait du business. » Sacha Tavolieri – source : Youtube Thomas parle foot