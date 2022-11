Vente OM / Longoria est cash : « il n’y a rien, bien au contraire! »

Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président a été interrogé sur la résurgence de la rumeur d’une vente du club suite au partenariat conclu avec la CMA CGM. Sa réponse a été simple.

La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire

« C’est une réflexion sur le journalisme et la société moderne. Tu peux dire quelque chose qui est faux et ça va être relayé. C’est un travail de vérification. On ne cherche jamais à vérifier des informations. La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire. On travaille beaucoup. Dans le passé, on a parlé d’un projet à cinq ans pour développer les choses, jusqu’en 2024. Le message est clair: il n’y a rien, bien au contraire. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)