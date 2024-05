Mercato OM : Longoria explique le projet à venir !

Dans un entretien à paraitre demain dans la Provence, Franck McCourt et Pablo Longoria ont fait le point sur le projet à venir à l’OM. Le président de l’OM a notamment fait son mea-culpa et évoqué Benatia.

Dans un entretien accordé à la Provence, Pablo Logoria a clairement fait savoir que le mot clé du projet à venir était stabilité. « L’important maintenant, c’est la stabilité. Nous avons la volonté de construire un projet durable économiquement, sur le terrain, sur trois ans, en nous appuyant sur les fondations solides qui ont été bâties ces dernières années pour aller encore plus loin. » Longoria a aussi fait son autocritique. « Nous devons apprendre de nos erreurs et tous aller dans la même direction. Ce n’est plus un projet année après année, mais il faut être plus patient, mettre en place une idée précise de jeu, donner de la continuité et impliquer tout le monde, afin de démarrer un cercle vertueux et continuer à bâtir le futur du club. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’arrivée et l’importance de Mehdi Benatia. « J’ai trouvé quelqu’un qui a peut-être plus d’énergie que moi. Il possède une précieuse capacité d’analyse et il a évolué dans de grands clubs. J’ai beaucoup apprécié les moments partagés ensemble à la Juventus. Il contribue à instaurer petit à petit l’état d’esprit que l’on veut dans ce club : de la discipline, des valeurs, des règles… »

