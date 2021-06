Vente OM: McCourt tient parole…

Le sujet de la vente de l’OM est sensible, entre les croyants et les sceptiques. Pendant la rencontre avec les supporters, McCourt s’est encore exprimé sur le sujet.

Depuis près d’un an, les rumeurs sur la vente de l’OM s’amplifient. De retour sur Marseille, Frank McCourt a rencontré les dirigeants de groupes de supporters. Il avait promis de revenir pour réaffirmer son intention de ne pas vendre. Parole tenue ! Dans les colonnes de La Marseillaise, un membre d’association a expliqué ce que le propriétaire américain leur a dit concernant le futur de l’institution marseillaise.

Rien n’est vrai ! — McCourt

A lire aussi : Vente OM : Les déclarations de Macron mettent le feu aux réseaux sociaux

« La venue d’un nouvel actionnaire et toutes les autres rumeurs qu’on a entendues, on lui en a parlé. Il nous a assuré que rien de tout ça n’était vrai. Et qu’il avait toujours la ferme intention de rester propriétaire de l’OM. Que c’était dans cette optique qu’il allait recruter lors du prochain mercato » Membre de groupe de supporter – Source: La Marseillaise (10/06/2021)

De son côté Jacques Bayles a confié avoir des informations sur une négociation de vente de l’Olympique de Marseille :

je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a des négociations en cours — Bayle

A lire aussi : Vente OM : Les déclarations de Macron mettent le feu aux réseaux sociaux

« Quand je ne sais pas, je me tais. Après j’ai commencé à avoir des informations. J’ai commencé à avoir des infos sans les demander. Tu ne peux pas croire tout le monde mais il y a des gens qui ont quand même un peu plus de crédit que d’autres, des personnes qui sont dans le football et d’autres qui ne sont pas dans ce milieu. Aujourd’hui je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a eu des négociations et qu’il y a encore des négociations en cours. Ça je le sais même si je n’ai pas de preuves écrites. mais ce sont des gens fiables que je connais depuis très longtemps. Ces négociations se font avec les saoudiens. Je ne sais pas ce qui va arriver mais un organigramme est en train de se préparer. Je ne suis pas en capacité de donner des dates, je ne dis pas que c’est vendu, mais pour l’olympique de Marseille ça va être difficile, les bilans financiers vont arriver fin juin, et on parle de bilans catastrophiques. J’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi, mais en dix jours j’ai pu avoir plusieurs informations qui se sont vérifiées, et j’écoute les gens qui me l’ont dit car ce sont des gens que j’apprécie depuis longtemps et je ne vois pas leur intérêt de me raconter ça, à manipuler » Jacques Bayle – Source : FootballClub de Marseille (31/05/2021)