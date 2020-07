Vente OM : McCourt chercherait des capitaux pour financer la dette du club !

Interrogé par la Chaine l’Equipe, dans l’émission l’Equipe du soir, Marc Deschenaux, juriste qui travaille sur le projet de rachat de l’OM mené par Mohamed Ayachi Ajroudi a expliqué que Frank McCourt était à la recherche de capitaux pour financer la dette du club.

« Quand quelqu’un recherche des financements sur le marché des capitaux, c’est en principe parce qu’il n’a pas d’argent lui-même. On a obtenu des informations qui disaient : « le club de Marseille est à la recherche de X millions, ou X dizaines de millions » et on s’est rendu compte qu’ils n’arrivaient pas à les trouver » Marc Deschenaux – Source : La chaine L’Equipe.