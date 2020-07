Vente OM : McCourt en position de force dans un an ?

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi avec l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol (journaliste) et Benjamin Courmes journaliste). La vente de l’Olympique de Marseille au coeur de tous les débats. Nos intervenants évoquent notamment la masse salariale du club qui pourrait être complètement assainie en fin de saison avec les nombreuses fin de contrat !

Si l’entourage de Frank McCourt fait régulièrement savoir que l’homme d’affaire américain ne souhaite pas vendre l’OM, le club marseillais n’en demeure pas moins en grande difficulté sur le plan financier. Mais le temps joue peut-être pour le bostonien. C’est en tout cas ce que pense notre journaliste Benjamin Courmes qui évoque notamment un point central dans les finances olympiennes : la masse salariale. Celle-ci sera particulièrement assainie dans un an, ce qui permettra au propriétaire d’être dans une meilleur position pour mieux vendre le club :

Une masse salariale complètement assainie

« McCourt peut tenter un coup de poker et de conserver l’OM encore un an pour assainir les comptes et mieux le vendre. En effet, Il va pouvoir valoriser le club et certains joueurs avec la Ligue des champions. Il aura des rentrées d’argent supplémentaire pour combler une partie du trou, mais surtout, la masse salariale va énormément baisser dans un an. La saison prochaine elle serait beaucoup beaucoup plus basse car il y aura les fin de contrat des plus gros salaires de l’effectif : Thauvin, Mandanda, Mitroglou, et Germain. Si Thauvin et Mandanda n’acceptent pas de baisser leur salaire comme Payet, eux aussi partiront. Il n’y aura donc plus aucun gros salaire dans l’effectif à part Strootman que l’OM va aussi essayer de faire partir en le transférant gratuitement. Tu vas donc te retrouver avec une masse salariale complètement assainie » Benjamin Courmes – Source : FootballClubdeMarseille.fr

