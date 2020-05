Vente OM : Molina calme tout le monde concernant le rachat du club par Walid Ben Talal !

Ce samedi soir, après les nombreuses rumeurs publiées par Tutto Mercato Web, Romain Molina a tweeté à ce sujet. Le journaliste confirme que ses sources rejettent les rumeurs.

Questionné à ce sujet à de nombreuses reprises, Romain Molina s’est exprimé une nouvelle fois sur la probable vente de l’Olympique de Marseille à des milliardaires saoudiens.

Les sources de Molina rejettent l’info

Le journaliste confirme que ses sources n’ont pas d’information à ce sujet et que si la rumeur est fondée, cela viendrait plus de Mohamed Ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, et non pas du businessman Walid ben Talal.

« Sur le dossier Walid bin Talal/OM : il est au frais en Arabie saoudite, s’en tape du football (contrairement à son fils, Khaled, président des autorités sportives saoudiennes) et les gens que je connais bossant/ayant bossé avec lui ne comprennent pas d’où les rumeurs sortent. Si jamais il y a une once de vrai là-dedans (ce que toutes mes sources rejettent, mais j’suis pas dans le secret des Dieux), la décision ne vient pas de lui mais des personnes à MBS comme le dit Georges Malbrunot. D’ailleurs, Walid bin Talal n’est sorti qu’une fois d’Arabie depuis sa mise au frais au Ritz-Carlton (deux mois et demi, environ la moitié de sa fortune pour MBS en échange de la « liberté »), c’était pour un match d’Al Hilal, l’équipe qu’il sponsorise depuis sa sortie de « prison ». T’as deux saoudiens où je peux répondre : Turki al-Sheikh, ce chansonnier méga impulsif qui a racheté Almeria en 1 semaine, et Walid bin Talal (seul businessman saoudien exportable depuis des décennies ; les mauvaises langues te diront que c’est grace à ses origines libanaises)Le reste, aucune idée, et si ça se joue au-dessus de lui (car est-ce qu’il peut gérer ce qu’il veut aujourd’hui vu le deal passé avec MBS…), je n’en sais rien du tout. »

