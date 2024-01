Vente OM : La mise au point de Molina sur la déclaration (buzz) saoudienne !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Le feuilleton de la vente OM ne s’arrête jamais ! La sortie médiatique d’un Prince Saoudien ce jeudi lors d’un entretien accordé au Média Carré a fait énormément parler, le principal intéressé serait surpris des réactions…

En effet, en réponse à ces déclarations, le journaliste l’investigation Romain Molina a tweeté, « La personne en question s’étonne de l’ampleur prise par quelques mots et ne va en aucun cas racheter le club personnellement. Rien à signaler donc. «

Vente OM, rien à signaler donc !

La personne en question s’étonne de l’ampleur prise par quelques mots et ne va en aucun cas racheter le club personnellement. Rien à signaler donc. https://t.co/pJsefqey7m — Romain Molina (@Romain_Molina) January 26, 2024

Le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a été interrogé par le média Carré sur Youtube, sur la possibilité du rachat de l’OM ou Monaco par son pays. Le membre de la famille royale saoudienne a fait un commentaire qui devrait une nouvelle fois relancer les rumeurs autour de la Vente OM :

« Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe », explique-t-il au média Carré avant d’évoquer le rêve fou de voir un jour Zinedine Zidane sur le banc marseillais. « Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c’est une légende, bien sûr. (…) Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée », a ainsi déclaré le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud.

