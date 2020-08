De retour dans le dossier de la vente OM, Mourad Boudjellal veut frapper fort. Et l’ancien président du RC Toulon annonce qu’il fera tout pour emmener un grand coach dans ses valises !

Il est de retour. Revenu dans la course au rachat du club, Mourad Boudjellal s’est longuement confié à la Provence sur sa vision pour l’OM. Et il l’a annoncé : il fera tout ce qui est possible pour faire venir Zinédine Zidane. Pour lui, entraîner l’OM fait partie de la destinée de l’enfant de La Castellane :

« ZIDANE ? JE DORMIRAIS DEVANT SA PORTE. »

« Sur l’entraîneur, je suis très clair: Villas-Boas est très bon. Mais pour moi, il y a une seule personne qui a un destin ici. Et je pense qu’on n’échappe jamais à son destin. Zinedine Zidane? Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s’il accepterait mais je dormirais devant sa porte. Il en aura peut-être marre au bout d’un moment, mais je le ferai, quitte à me faire jeter. Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j’y arriverais, mais je remuerais ciel et terre! Quand tu es président de l’OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter. C’est un garçon qui est né ici, qui a raté son rendez-vous avec le club alors qu’il est devenu le meilleur du monde. » Mourad Boudjellal. Source : La Provence 25/08/2020