Si des rumeurs autour d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille ont agité l’actualité du club récemment, il n’en est rien pour l’instant. Et l’ancien président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de So Foot…

Le projet de rachat de l’Olympique de Marseille par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal a fait grand bruit. Mais selon le désormais ex président de l’OM Jacques-Henri Eyraud, cette démarche manquait cruellement de sérieux. En effet au cours d’une interview accordée au media So Foot, JHE affirme que les deux hommes ne s’y sont pas pris de manière professionnelle…