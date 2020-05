Vente OM : Nouveaux éléments dans le dossier Saoudien

Le dossier brulant de la vente de l’Olympique de Marseille est au coeur de tous les débats et de tous les fantasmes. Le site Challenge.fr vient de publier un article avec de nouveaux éléments concernant l’intérêt supposé du Saoudien Al-Walid ben Tala.

Récemment, le site italien TottoMercatoWeb révélait que l’homme d’affaire Saoudien Al-Walid Ben Talal s’était positionné pour racheter l‘Olympique de Marseille. Si l’entourage de McCourt a démenti que le club était à vendre, le site Challenge.fr confirme toutefois qu’un contact a bien eu lieu entre un conseiller du saoudien et Frank McCourt.

Un contact avec entre McCourt et l’entourage Al-Walid ben Tala

On apprend ainsi l’un des proches conseillers d’Al Walid Ben Tala, Kacy Grine, banquier d’affaires français, aurait contacté ces derniers mois l’ambassadrice américaine en France, Jamie McCourt, ex épouse du propriétaire de l’OM, afin qu’elle le mette en relation avec ce dernier. « Il y a eu un échange entre les deux hommes. Grine a agi en banquier d’affaires, il voulait voir s’il y avait une opportunité (…) Il est difficile de savoir si le projet peut intéresser Al-Walid, d’autant que l’OM n’est visiblement pas à vendre, poursuit notre source. En revanche, il a vendu ces derniers mois des actifs importants et dispose de plusieurs milliards de cash qu’il entend réinvestir », confie à Challenge.fr un connaisseur du dossier.

Le magazine indique par ailleurs que Kacy Grine aurait également soumis l’idée d’un rachat du club marseillais Al-Walid ben Tala.