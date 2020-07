Vente OM : « Pas de leçons à recevoir de Monsieur Eyraud, on connaît l’issue des affaires qu’il a gérées… »

Cette histoire de Vente OM est en train de tourner en un règlement de compte médiatique. Alors que le clan McCourt a clairement fait savoir que le club n’était pas à vendre, du côté d’Ajroudi on tape sur le président Eyraud…

Cette fois le message est clair et sans équivoques, l’OM n’est pas à vendre. Franck McCourt l’a fait savoir à Mohamed Ajroudi. Pour autant, ce qui semble mal passer du côté du projet de rachat sont les critiques et la campagne de presse orchestrée par le président Eyraud. Mourad Boudjellal a directement taclé JHE sur RMC hier : « d’après mes échos, Eyraud a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but. »

Même son de cloche du côté de Stéphane Cohen, cofondateur de la banque d’affaires Wingate. Cette banque, mandatée pour mener les discussions avec McCourt, avait été qualifiée de « boutique » par Jacques Henri Eyraud. Du mépris qui a du mal à passer du côté de son cofondateur, il l’a confié à l’AFP…

À la place d’Eyraud, je ferais plutôt profil bas !

« C’est bien dommage pour Marseille… Une boutique de quartier, ça me va bien. Je n’ai pas de leçons à recevoir de Monsieur Eyraud, on connaît l’issue des affaires qu’il a gérées. Je ne le connais pas, mais comme il nous a égratignés, je peux répondre. À sa place, je ferais plutôt profil bas ! » Stéphane Cohen – source : AFP (23/07/2020)