Vente OM : Pas de rachat de Vélodrome dans le projet Boudjellal

Une offre de rachat de l’OM devrait donc arriver la semaine prochaine sur le bureau de Franck McCourt. Alors que Mourad Boudjellal porte ce projet, il n’y serait pas question d’un rachat du Stade Vélodrome…

Selon le journaliste du Figaro, Georges Malbrunot, une source proche du dossier a exclut le Vélodrome de l’offre de rachat du club. Pour rappel le stade appartient à la Ville de Marseille.

Stade Vélodrome ne fait pas partie du projet

« OM: selon nos informations, le projet de rachat de l’OM par des investisseurs du Golfe ne comprendrait pas l’acquisition du Stade Vélodrome. « Cela ne fait pas partie du projet », confie 1 source proche des négociations. « Le Vélodrome fait partie de l’ADN de la ville de Marseille ». Qui se cachent derrière les investisseurs du Golfe intéressés par le rachat de l’OM? « Des fonds (…), étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie », selon Boudjellal. « La formule a été soigneusement choisie par les avocats », dit-on ds son entourage. Une formule suffisamment large pour permettre d’y inclure des Saoudiens, des Emiriens et d’autres investisseurs du Golfe, à l’exception du Qatar, l’ennemi-juré de l’Arabie et des Emirats. » Georges Malbrunot – source : Twitter (26/06/2020)

