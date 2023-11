Vente OM : Pour Di Meco, « il y a beaucoup de fantasmes »

L’OM traverse une grosse crise de résultats en Ligue 1 et forcément cela alimente l’envie des supporters marseillais de voir un riche investisseur racheter le club. Eric Di Meco a fait le point concernant l’ère McCourt et ses rumeurs de vente…

Éric Di Meco s’est interrogé sur l’échec de McCourt comme actionnaire majoritaire de l’OM. Sur RMC, il se demande si un nouveau investisseur ne ferait pas du bien au club. « Il est hors de question de parler de boulet. Si tu emploies le terme boulet, comment peux-tu affirmer que le président qui a investi ces fonds, arrivé à un moment où l’ancien actionnaire voulait se désinvestir et n’avait plus beaucoup d’ambition sportive, peut être considéré comme un boulet ? Donc, évitons cela. En revanche, dans le contexte actuel du football, lorsque tu observes l’influence de l’argent sur les performances sportives et que tu considères le niveau élevé en Europe. Monsieur Mc Court, qui, à son arrivée, évoquait la Ligue des champions, le problème réside dans l’investissement économique dans le club. Malgré les importantes sommes d’argent investies, il est difficile de dépasser la phase de groupes même de finir dans les trois premiers. Ainsi, si l’on se penche sur la mission de l’OM, à savoir être régulièrement présent en Ligue des Champions, voire passer la phase de groupes pour redevenir un grand d’Europe, il est évident que sa politique représente un frein. (…) Alors oui, il y a ce serpent des mers et ce fantasme de voir arriver un véritable investisseur racheter l’OM. je n’y crois, je n’en rêve pas, il y a beaucoup de fantasmes. Mais il y a peut-être moyen de voir un actionnaire arriver parce que malgré les investissements, le club n’avance pas. »

Il y a ce serpent des mers et ce fantasme de voir arriver un véritable investisseur racheter l’OM

🗣💬 « Comment tu peux dire qu’un président qui a mis autant de sous soit un boulet ? C’est un actionnaire respectable mais le club n’avance pas. C’est un frein. » Éric Di Meco n’accable pas le propriétaire de l’OM Frank McCourt mais juge l’OM sclérosé sous son égide. pic.twitter.com/kjSgxjbaF2 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 16, 2023



Dans l’émission L’Équipe du Soir, la journaliste Mélisandre Gomez a évoqué le début de saison ratée de l’OM et pointe du doigt un responsable : Pablo Longoria. « L’échec de cette saison, je ne vois pas en quoi ce serait la faute de Mc Court. On peut lui reprocher, comme toujours avec un actionnaire, de ne pas mettre assez d’argent. Depuis qu’il est arrivé en 2016, il a quand même investi 500 millions d’euros dans l’Olympique de Marseille, ce qui est quand même correct. Après, cela dépend de comment on utilise cet argent. Et Pablo Longoria l’a reconnu lui-même hier sur RMC. L’échec de cette saison, c’est parce que lui, il a sous-estimé l’effet qu’aurait le passage entre Tudor et Marcelino, c’est-à-dire deux footballs qu’on ne peut pas plus opposer. Il aurait fallu que les joueurs digèrent ces changements et que la moitié de l’équipe change, alors que l’OM avait besoin d’être prêt en quatre semaines, cinq semaines, puisqu’il y avait ce fameux premier tour de la Ligue des Champions. Donc l’échec de cette saison est lié au mercato estival, qui n’a pas été concluant. Il est lié à cette politique sportive toujours imprimée par Longoria de tout changer chaque été. Il est lié au grand écart entre Marcelino et Tudor et donc il est lié au choix du président de l’OM beaucoup plus que de son actionnaire. »



Donc l’échec de cette saison est lié au mercato estival, qui n’a pas été concluant