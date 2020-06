Vente OM : « Pour McCourt, c’est le moment idéal pour vendre »

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers semaines. Interrogé dans les colonnes de La Provence, un fin connaisseur des arcanes du club olympien estime que pour Frank McCourt c’est le bon moment pour vendre.

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt va-t-il vendre le club ? Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet. Pour un fin connaisseur des arcanes du club olympien ce serait en tout cas le bon moment pour lui de vendre :

S’il garde le club McCourt ne peut que l’affaiblir

A lire aussi : Mercato OM : Deux minots passent pro, 6 autres en négociation…

« Pour McCourt, c’est le moment idéal pour vendre.tout comme pour un acheteur c’est le moment idéal pour acheter. Dans un an, les sanctions du Fair Play financier vont tomber sauf… Nouveau propriétaire, et donc, nouveau projet. S’il garde le club, McCourt ne peut même pas mettre la main à la poche pour le relancer. Il ne peut que l’affaiblir en vendant ce qu’il peut pour combler un peu les pertes et satisfaire au protocole signé avec l’UEFA. Acheter un club qualifié en Ligue de champions l’année où les droits télé augmentent est une aubaine pour beaucoup de prétendants et cela doit réveiller des appétits anciens » Un fin connaisseur des arcanes du club olympien – Source : La Provence (05/06/2020)