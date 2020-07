Vente OM : Quand Boudjellal retweete Bengous…

Mourad Boudjellal est au centre d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien président du RC Toulon est très actif dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux…

Tous les soutiens sont bons à prendre pour l’ambitieux projet Ajroudi/Boudjellal. Mourad Boudjellal garde en tout cas un œil sur les réseaux sociaux et n’a pas hésité à « retweeter » une vidéo de l’humoriste marseillais Bengous parlant de la Vente OM de manière positive.





On était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté…

« Le vendeur dit qu’il ne veut pas vendre et l’acheteur veut acheter le moins cher possible. le prix en face doit être celui de l’acheteur, pas celui du vendeur. On était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté. Mais maintenant, cela se calme un peu. Quand on voit les déficits des clubs, on ne peut pas se cacher. Les déficits sont là. Les chiffres vont décider, dire si ces messieurs vont continuer ou céder. Nous, on aime le club. On est supporter et ce n’est pas d’aujourd’hui. L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Quel délai cela va prendre? Cela ne dépend pas de moi. Nous ne sommes pas aussi pressés que l’on peut le lire ou l’entendre. On veut faire un gentlemen’s agreement avec le propriétaire actuel. Nous ne sommes pas pressés. »

Mohamed Ajroudi – Source : Le Figaro