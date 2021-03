Vente OM : Rami pense toujours que le club va être vendu et explique pourquoi !

Pendant sa tournée médiatique Frank McCourt n’a cessé de marteler que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre et qu’il ne le serait jamais. Il s’est pas contre montré nettement plus flou sur sa capacité à investir de nouveau massivement pour pouvoir encore conserver le club marseillais.

Le Propriétaire de l’OM Frank McCourt a répété dans chacune de ses intervention que le club n’était pas à vendre ni aujourd’hui ni jamais. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Adil Rami ne croit pas au discours de l’homme d’affaires américain, et pense au contraire que le club sera prochainement vendu.

« Il y a un gros problème à l’OM, et ça me dérange beaucoup : c’est le discours de McCourt. Moi, j’ai l’impression qu’il est en train de se débarrasser des meubles avant de déménager. Et j’ai encore envie de croire que le club va être vendu… », Adil Rami – Source: RMC Sport