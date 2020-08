Vente OM : Réunion aujourd’hui entre Ajroudi et Boudjellal !

Mourad Boudjellal est de retour dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille piloté par Mohamed Ajroudi. Et apparemment les deux hommes se seraient remis au travail…

C’est David Aiello, journaliste pour RTL et La Chaîne L’Équipe, qui avait annoncé en avant-première le retour de l’ancien président du RCT dans le projet Ajroudi.

Il précise désormais que les deux hommes doivent se voir aujourd’hui pour bosser sur le sujet et notamment « regagner en crédit et rassurer le clan McCourt. »

Après l’éviction des 2 conseillers, M. Ajroudi et M. Boudjellal se remettent au travail sur la #VenteOM Les 2 hommes se retrouvent ce jeudi, loin de Paris et des regards. Plus de discrétion annoncée (pas une 1ère…) pour regagner en crédit et rassurer le clan Mc Court. — David Aiello (@Aiello_David) August 26, 2020

Je suis totalement serein — Boudjellal

« Aujourd’hui tout va dépendre des joueurs vendus, de ces 70 millions d’euros à trouver. L’OM est dans une situation économique un peu arrangée et je pèse mes mots, pour des raisons que je ne peux pas dire. (…) Je dis qu’on a été très gentil avec l’OM (référence à la DNCG, ndlr) parce que c’est un club qui compte dans le paysage médiatique. Apparemment plus que Lille… Sinon ce serait aller beaucoup plus vite… Mais ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’air prétentieux de dire ça mais je sais qu’on va y arriver. (…) Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton »

Mourad Boudjellal – Source : La Provence