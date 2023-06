Vente OM : Riolo ne voit qu’un seul acheteur potentiel !

Alors que le dossier d’une possible vente de l’Olympique de Marseille semblait s’être bien refroidie, un journaliste a lancé en direct des informations conséquentes ! Pour Daniel Riolo un seul milliardaire pourrait racheter l’OM et il se trouve à Marseille.

Bastien Borie, correspondant à Dubaï de la chaîne d’informations israélienne, i24 news a en effet expliqué en direct que l’Arabie Saoudite avait déjà fait une offre de 200 millions d’euros il y a trois ans à Frank McCourt. Que cette dite offre avait été refusée mais que les Saoudiens vont bientôt revenir à la charge en augmentant leur offre. « On entend à nouveau parler du dossier marseillais. L’OM avait refusé il y a trois ans une offre de rachat de 200 millions d’euros faite par les Saoudiens. Mais ces derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire du club, Frank McCourt pourrait céder parce que l’OM n’a pas été une très bonne affaire financière pour lui jusqu’à maintenant. »

Une offre d’Arabie Saoudite ? La seconde ?

Interrogé par le Figaro, Daniel Riolo estime que les investisseurs français ne veulent plus mettre leur argent dans le football. « Mais qui, parmi les entreprises locales, a envie d’investir dans les clubs de foot ? Personne. Le foot a une mauvaise image. Conséquence : les amateurs de foot se sentent dépossédés de leur club. Les grandes entreprises du CAC 40 préfèrent investir dans le rugby. Seuls quelques milliardaires, comme François Pinault à Rennes, investissent aujourd’hui dans le foot. Le Qatar a investi au Paris Saint-Germain pour des raisons politiques et pour développer en France leur soft power. »

Le seul acheteur potentiel, c’est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé

Le journaliste estime qu’à l’OM, seul Rofolphe Saadé peut s’offrir l’OM. « Qui va vouloir acheter l’OM aujourd’hui ? Le seul acheteur potentiel, c’est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d’argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd »

Dans un entretien accordé il y a un mois à RMC Sport, Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, donne son avis sur les rumeurs de rachat : « L’Arabie Saoudite a envie d’acheter un gros club européen. Parfois, on dit qu’ils lorgnent l’OM. Il y a eu beaucoup de bruits qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d’avoir un autre grand club européen, pourquoi pas français ».

McCourt veut vendre, il attend juste l’acheteur

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a clairement précisé que Frank McCourt était disposé à vendre l’OM : Seule une vente du club permettra à l’OM de revenir devant, Franck McCourt n’a plus aucun intérêt à garder le club. « Il veut vendre, il attend juste l’acheteur qui est prêt à mettre l’argent. »