Vente OM : Roustan sur le dernier communiqué d’Ajroudi « c’est pas cohérent »…

La tentative de rachat de l’Olympique de Marseille par Mohamed Ayachi Ajroudi est décidément bien particulière. Hier soir dans la nuit, un nouveau communiqué a été publié expliquant que le consortium de l’homme d’affaires tunisien souhaitait également racheter le Stade Vélodrome…

En direct, dans L’Équipe du Soir, Didier Roustan a réagi à ce dernier communiqué. L’historique journaliste sportif français ne cache pas ses doutes sur la manière empruntée…

À un moment, l’OM peut estimer que ça les déstabilise

Quand tu dis « nos clients ont entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade du Vélodrome »… Bon ok, ça a été plus ou moins annoncé. Ils tentent de s’assurer l’information, ils n’y arrivent pas forcément et donc « ce qui prouve que nous sommes obligés de traiter cette affaire par voie médiatique… » Mais en quoi tu dois traiter l’affaire par voie médiatique ? Pourquoi tu dois communiquer là-dessus ? C’est pas cohérent. (…) C’est un peu comme si tu veux acheter ma veste, je te dis « je ne veux pas. » Mais quelque part, tu reviens et tu finis par me déstabiliser pour espérer que peut-être… À un moment, l’OM peut estimer que ça les déstabilise. Quand tous les trois heures, t’as un truc qui arrive, les joueurs peuvent en discuter… Donc on verra comment ça se passera. »

Didier Roustan – Source : L’Équipe du Soir