Vente OM : Saadé futur propriétaire ? Une nouvelle affirmation dans ce sens…

Après la rumeur de la vente de l’OM aux Saoudiens, puis à Mohamed Ajroudi, c’est maintenant au tour de Rodolphe Saadé d’être pressenti pour racheter l’OM. Le milliardaire français et PDG du groupe de transport maritime CMA-GCM a déjà signé un contrat de sponsoring avec l’OM à partir de la saison 2023-2024.

Rodolphe Saadé commence à se faire connaitre dans Marseille. Le milliardaire français, 31ème fortune mondiale, s’est fait récemment révélé au public marseillais en rachetant le journal la Provence aux héritiers Tapie. Il est à la tête de la société de transport maritime CMA-CGM estimée à 41,4 milliards d’euros selon le magazine Forbes. Le milliardaire a déjà signé un contrat de sponsoring avec l’OM à partir de la saison prochaine. Avec le retrait de Cazoo, sponsor titre de l’OM, la CMA-CGM sera le sponsor titre du club. Au moment de l’officialisation de ce contrat, Saadé a été interrogé sur un potentiel rachat de l’OM. Mais il a toujours nié une reprise du club.

« Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat de stratégie qu’on met en place et je pense que ça suffit. Si je n’emploie pas le terme jamais dans ma phrase ? Je dis « ça suffit », c’est déjà beaucoup. » Rodolphe Saadé – Source : France Inter (15/11/2022)

Ils vont racheter l’OM. Le sponsoring n’est qu’un début

Mais le 8 mars sur BFM Buisness, le journaliste Emmanuel Lechypre affirme que Saadé et sa société vont racheter le club. « Ils vont racheter l’OM. Le sponsoring n’est qu’un début ».

🔗 Le futur sponsor de l’OM, CMA-CGM affole les compteurs. Emmanuel LeChypre qui lâche « ils vont racheter l’OM, ce n’est qu’un début.» doucement @Manu_Lechypre 🤣 #TeamOM 🎥 @bfmbusiness pic.twitter.com/RdeLPbIORm — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 8, 2023

Dans un article du journal Libération publié à la fin du mois de février et consacré à Rodolphe Saadé, Stéphane Richard (ancien PDG d’Orange) lâche: « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l’argent. Il finira par racheter l’Olympique de Marseille…. »

Est ce que Rodolphe Saadé deviendra le nouveau propriétaire de l’OM dans les années à venir ? La question reste en suspens.