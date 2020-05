Vente OM : Si des investisseurs saoudiens rachètent le club, je ne supporte plus Marseille »

La rumeur d’un hypothétique rachat de l’Olympique de Marseille par le saoudien Al-Walid bin Talal, a enflammé les réseaux sociaux. Le consultant de RMC Sport, fervent supporter de l’OM, Jonatan MacHardy, ne digèrerait pas du tout que le club phocéen passe sous les contrôle de MBS.

Ces derniers jours, la presse italienne (tuttomercatoWeb) a révélé qu’Al-Walid bin Talal était en discussions avancées avec Frank McCourt pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Cette information n’a pas été confirmée et reste à prendre avec d’énormes pincettes. Elle a surtout cré de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy, a pour sa part déjà fait savoir qu’il ne supporterait plus l’OM si le club passait sous le drapeau saoudien :

Certaines choses sont intolérables. Laissez-moi avec ma conscience — MacHardy

« La rumeur d’une vente de l’OM à des investisseurs saoudiens ? Si c’est vrai, je supporte Consolat. Je ne rigole pas du tout,. Si MBS approche de près ou de loin l’OM, je ne supporte plus le club ! J’aime le club de tout mon coeur. Mais chacun son échelle de valeur, je respecte le choix de tout le monde. Certaines choses sont intolérables. Laissez-moi avec ma conscience. Car saoudiens ? C’est vrai que des Suisses et des Américains découpent des journalistes vivants dans des ambassades hein… Al-Walid bin Talal ? Des rumeurs de gens informés disent que c’est un écran et que c’est indirectement MBS (citez-moi une pire raclure que lui, vous avez 2h les amis) qui est dans le coup. » Jonatan MacHardy – Source: Twitter