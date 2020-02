Vente OM : « Si McCourt vendait le club maintenant il perdrait trop d’argent »

Nouvel extrait de notre SAV Live avec Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane. Avec les problèmes financiers du club, McCourt doit-il songer à vendre l’OM? Réponse de notre journaliste !

Ce lundi, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient en live sur Twitch pour le SAV Live. Les lecteurs de Football Club de Marseille les ont questionné sur une probable vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Selon Nico’, l’investisseur américain n’a pas d’intérêt à le céder…

une vente cet été ça me parait compliqué — NICO

« Concernant la vente du club, je pense que si McCourt veut récupérer une partie de l’argent qu’il a misé soit plus de 300 millions d’euros en tout… Je pense que s’il le vend maintenant, il va perdre de l’argent. Le but c’est de profiter de la Ligue des Champions pour renflouer un peu les caisses du club grâce à ça. Ça offre une exposition qui pourrait permettre de vendre des joueurs plus chers la saison d’après. Et là, si le club est mieux financièrement, il pourra le vendre mieux. Moi une vente cet été ça me parait compliqué. En tout Eyraud a reparlé de ça en disant que les dirigeants étaient là sur le long terme… »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

Une fois de plus, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient en live sur Twitch pour répondre à vos questions dans le SAV LIVE. Sur les réseaux sociaux, vous nous avez posé vos questions sur plusieurs joueurs (Germain, Ake, Strootman, Rongier…) mais aussi sur la vente du club ou enore le retour de Mitroglou en juin…