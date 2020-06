Vente OM : « Si quelqu’un lui donne le prix qu’il demande, aucune raison que McCourt ne vende pas! »

Mourad Boudjellal s’est encore exprimé hier dans notre émission Débat Foot Marseille. Toujours en affirmant que le projet de rachat était crédible. L’ancien président du RC Toulon a annoncé qu’une lettre d’intention sera transmise à Franck McCourt…

Alors que le président Eyraud a indiqué que le club n’était pas à vendre. Mourad Boudjellal prend cette information du côté positif en affirmant que ses dires confirment l’entrée en négociation. Toujours sur RMC, Daniel Riolo est aussi persuadé que l’OM est à vendre…

McCourt n’en a rien à cirer de l’OM ! – Daniel Riolo

« Très honnêtement, Jacques-Henri Eyraud ne peut pas dire « l’OM n’est pas à vendre », c’est un salarié du club. Il n’y a que si McCourt fait une interview et dit « je ne veux pas vendre l’OM » qu’on peut y croire. Et encore cela ne veut pas dire que derrière il ne prépare quelque chose. Moi je ne crois pas que l’OM ne soit pas à vendre, McCourt ne veut plus mettre un rond là-dedans. Il est venu et il voit bien que c’est plus compliqué qu’il ne le pensait. Si quelqu’un lui donne le prix qu’il demande, il n’y aura aucune raison qu’il ne vende pas l’OM. McCourt amoureux de Marseille ? On s’en fout, ça ne tient pas debout. Il n’en a rien à cirer. Évidemment que l’OM est à vendre ». Daniel Riolo – Source : RMC (29/06/2020)