Vente OM : « Si tu fais venir de grands noms la rentabilité peut être énorme à Marseille »

Nouvel extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille et du projet Ajroudi / Boudjellal. L’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol (journaliste) et Benjamin Courmes journaliste) évoquent notamment le prix que réclamerait Frank McCourt pour céder le club.

Il y a quelques jours le journaliste indépendant Romain Molina indiquait que Frank McCourt était prêt à vendre l’OM contre un chèque de 300M€. Toutefois, les nouveaux investisseurs devront également éponger un déficit structurel qui selon certaines estimations sorties récemment dans la presse pourraient avoisiner les 200M€ (déficits cumulés sur les deux dernières saisons). Marseille peut-il trouver un repreneur à un tel tarif ? L’ancien joueur marseillais Jean-Charles de Bono pense que c’est tout a fait possible (à voir en images ci-dessus) :

Ça reste le championnat français, mais cela peut être très attrayant.

« Avec l’image du club, si tu investis sur des grands joueurs, la rentabilité peut être énorme avec la visibilité, les stades pleins, la Ligue des champions, les ventes de maillots… Là ce n’est plus du tout pareil. Ça reste le championnat français, mais cela peut-être très attrayant. Il faut voir ce qui s’est passé au PSG où dans le monde entier on parle maintenant de Neymar, de Mbappé… ça a été pareil, et même mieux avec Marseille car en plus on avait gagné la Ligue des champions. « Jean Charles de Bono – Source : FootballClubdeMarseille.fr

