Vente OM : Un journaliste anglais confirme pour Ben Talal (mais pas encore d’accord total)

Le journaliste Thibaud Vézirian a annoncé ce vendredi que le rachat de l’OM était finalisée mettant ainsi le feu au réseau sociaux. Un confrère anglais a apporté des précisions en indiquant que le deal n’était pas complètement bouclé.

Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacob l’Olympique de Marseille serait bien passe d’être racheté l »homme d’affaire Saoudien, Al-Walid Ben Talal . Le deal ne serait toutefois pas encore complètement bouclé selon lui. Quelques détails doivent encore être réglés

» Le rachat de l’OM par le prince Ben Talal s’est certainement accéléré à la lumière de l’accord provisoire sur les droits de télévision de Canal. Mais je ne vois aucune annonce officielle avant le PSG dimanche, sauf si on parle d’une déclaration d ‘«intention» plutôt que d’ «acquisition». L’accord n’est pas entièrement terminé / approuvé. Parfois, on publie une déclaration confirmant les conditions convenues (cela s’est produit à Rome) bien avant que toutes les formalités soient accomplies. Mais des sources saoudiennes affirment qu’il reste encore des points à résoudre. C’est déjà le week-end en Arabie Saoudite. On me dit que le prince Talal valorise l’OM à environ 340 m. Beaucoup d’excitation ici ce matin, mais soyez patient » Ben Jacob – Source Twitter – 05-02-2021

