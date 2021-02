Vente OM : Un journaliste brésilien sème le trouble concernant Bin Talal…

Vu les relations tendues entre la majorité des supporters et la direction de l’OM, le fantasme de la vente du club semble être une des dernières solutions…

La team OM est sur les nerfs et surveille de près les moindres informations sur la Vente OM. La déclaration du journaliste Wanderley Nogueira va encore alimenter les rumeurs dans un article consacré à l’arrivée de Jorge Sampaoli. En effet, ce dernier a expliqué que le nouveau propriétaire de l’Olympique de Marseille était Alwaleed Bin Talal Alsaud. Il a cependant précisé que cette information était non confirmée…

« Sampaoli, j’ai publié que le nouveau chef de l’entraîneur était un prince arabe. Information non confirmée. Le propriétaire de l’Olympique est le (très riche) homme d’affaires américain Franck McCourt. Le coach vivra en abondance. J’ai entendu hier que le nouveau propriétaire de l’Olympique de Marseille était Alwaleed Bin Talal Alsaud, prince, homme d’affaires et milliardaire saoudien. (INFORMATION NON CONFIRMÉE) » Wanderley Nogueira – source : Twitter et blog.jovempan (21/02/2021)