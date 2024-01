Vente OM : UN PRINCE SAOUDIEN OUVRE LA PORTE À UN RACHAT DE L’OM (AVEC ZIDANE?)

Le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a été interrogé par le média Carré sur Youtube, sur la possibilité du rachat de l’OM ou Monaco par son pays. Le membre de la famille royale saoudienne a fait un commentaire qui devrait une nouvelle fois relancer les rumeurs autour de la Vente OM :

« Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. Marseille ou Monaco… ces équipes sont bonnes. (…) Je connais Marseille. Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe. (…) Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinédine Zidane à propos de Marseille mais tout est possible. Zinédine Zidane est un bon entraîneur. Et c’est une légende bien sûr ». (…) Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée, » a ainsi déclaré le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria confirme un nom et annonce trois options au poste de latéral gauche !

A lire aussi : Mercato OM : ça se précise pour la 4e recrue !