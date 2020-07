Vente OM : Valère Germain s’exprime sur le projet Boudjellal – Ajroudi !

Depuis plusieurs semaines, Mourad Boudjellal et Mohammed Ajroudi évoquent un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Interrogé par RMC, Valère Germain s’est exprimé à ce sujet.

Dans un entretien accordé à RMC Sports ce lundi, Valère Germain est revenu sur plusieurs sujets et notamment celui de la vente de l’Olympique de Marseille.

Ce qui nous apporte c’est le terrain — GERMAIN

L’attaquant affirme en avoir entendu parler mais que le club et le coach n’ont pas communiqué avec les joueurs à ce sujet.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Eyraud envoie un message fort à Boudjellal !

« Oui on en a entendu parler et ce serait mentir de dire que ce n’était pas le cas. On ne se pose pas la question, le coach n’a même pas abordé la question avec nous. Ce qui nous apporte c’est le terrain, la préparation pour être prêt pour les matchs officiels. Tout ce qui se passe en dehors, on n’a pas notre mot à dire »

Valère Germain – Source : RMC Sports