Vente OM – Zéroual : « McCourt veut 1,5 milliard pour vendre ! »

Interrogé lors d’un live sur Twitter, Rachid Zeroual, le leader des South Winners, a évoqué le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, McCourt attend un montant astronomique pour céder le club marseillais.

Interrogé sur les rumeurs de vente du club, Rachid Zéroual a confirmé l’intérêt d’investisseurs saoudiens accompagnés de Rodolphe Saadé. Il affirme toutefois que le montant que réclame McCourt pour céder l’OM est monumental et fait fuir les candidats au rachat.

« Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM. McCourt ne veut pas leur vendre. Les chiffres qui ont été proposés sont autour de 500 Millions d’euros. McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 Milliards… Donc oui il y a eu des négociations, et oui ils sont partis…Regardez ce que McCourt a fait avec les Dodgers. Il a attendu qu’un fou lui dépose un chèque de 2 Milliards. Et comme Longoria équilibre les comptes avec les transferts et les droits TV, du coup il n’injecte rien du tout », a ainsi déclaré le leader du groupe des South Winners.

