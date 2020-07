Vente OM : Ajroudi rêve de Ronaldo et de Zidane !

Au cours d »un entretien accordé au Figaro ce jeudi soir, Mohamed Ayachi Ajroudi a dévoilé ses projets et ses ambitions pour l’OM. Il réve notamment de Christiano Ronaldo et de Zinedine Zidane à Marseille !

« Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j’en rêve à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal. » Mohamed Ayachi Ajroudi — Source Le Figaro (09/07/2020)

Concernant le futur entraineur :

« Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? », indique l’homme d’affaire franco-tunisien. « Vous pensez à Zinédine Zidane ? » relance notre confrère du Figaro. « C’est l’avenir qui nous le dira », répond Ajroudi !