Vente OM : Bernard Tapie explique pourquoi c’est « totalement bidon, de A à Z. »

Cité comme étant un possible ajout au projet de rachat du club par Mohamed Ayachi Ajroudi, Bernard Tapie à fermement nié des contacts avec l’homme d’affaire Franco-Tunisien.

Après une première dénégation via le compte Twitter de son fils Stéphane, Bernard Tapie a enfoncé le clou. Dans les colonnes de la Provence, le « Boss » a été clair : il ne suivra pas Mohamed Ayachi Ajroudi !

je n’ai jamais cru à ce projet — Tapie

« Mais qu’est ce que c’est que cette histoire ? C’est totalement bidon de A à Z. Y’a rien ! Il y a trois choses à savoir d’emblée. Un, le Franco-tunisien, j’ai dû le croiser trois fois dans ma vie parce qu’il est dans le milieu des affaires, c’est tout. Et la dernière fois, c’était il y a au moins 3 ans. Deux, Boudjellal, je sais qui c’est mais je ne l’ai jamais rencontré. Trois, je n’ai ni la force, ni l’envie de jouer un rôle quel qu’il soit à l’OM. Faudrait quand même être cinglé ! Et puis je n’ai jamais cru à ce projet. Je pense qu’il est temps de fermer ce dossier. Qu’on en finisse. Entre un acheteur et un vendeur, c’est quand même ce dernier qui a la main. S’il n’est pas vendeur, il n’est pas vendeur, point barre. » Bernard Tapie – Source : La Provence, 24/07/2020