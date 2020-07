Vente OM : Un gros montant pour l’offre ferme d’Ajroudi ?

Extrait du dernier Apéro mercato de ce jeudi. Présent aux côté de Mourad Aerts, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti nous en a dit plus sur les intentions de Mohamed Ayachi Ajroudi !

Journaliste à La Provence, Fabrice Lamperti a suivi de près le dossier de la Vente OM. Une offre serait bien entre les mains de Franck McCourt…

Ajroudi s’engage a reprendre les déficits

« Logiquement oui, d’après ce qu’ils ont dit, il y a bien une offre ferme qui est partie. On connait pas bien son montant, si ce n’est qu’il se base sur le prix d’achat qu’a versé Frank McCourt en 2016, soit 45 millions d’euros. Il s’engage aussi a reprendre les déficits, estimés à 202 millions d’euros par l’équipe Ajroudi. Plus un engagement a couvrir toutes les dépenses et toutes les éventuelles sanctions liées au fair play financier. Cette offre la peut être estimée à 500 millions d’euros (prix d’achat + remboursement des sommes investies par McCourt et le règlement des dettes), ce qui fait beaucoup pour un club acheté 45 millions d’euros il y a tout juste 4 ans. » Fabrice Lamperti. Source : FCMarseille (30/07/2020)

