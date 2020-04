Verratti envoie un tacle à l’OM !

Dans un live sur la chaîne YouTube du PSG, Marco Verratti a lâché un petit tacle à l’Olympique de Marseille…

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’est exprimé dans un live sur la chaîne YouTube de son club.

LA LDC, c’est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s’attacher — VERRATTI

L’international italien a évoqué la rivalité avec l’Olympique de Marseille. Il a notamment parlé du fait que les supporters se vantent souvent d’être le seul club à avoir gagner une Ligue des Champions en France.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Beaucoup d’anciens marseillais contactés par Mediapro?

« Il faut gagner 2 Ldc pour arrêter de faire parler l’OM ? On va déjà essayer d’en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, on n’a jamais perdu contre Marseille. Le trophée de LDC, c’est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s’attacher »

Marco Verratti – Source : PSG