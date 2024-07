Vers un nouveau deal OM / CMA CGM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a comme sponsor maillot la CMA CGM. Un nouveau deal devrait être conclu entre les deux parties.

En effet, selon le correspondant le l’Equipe, Mathieu Grégoire, « la CMA-CGM s’apprête à prolonger son partenariat avec l’OM pour deux saisons (dont sponsoring maillot) jusqu’en 2027. À voir si l’armateur se positionnera sur le naming du Vélodrome, fin d’Orange en 2026… »

Nouveau partenariat OM / CMA CGM jusqu’en 2027 ?

CMA-CGM s’apprête à prolonger son partenariat avec l’#OM pour deux saisons (dont sponsoring maillot) jusqu’en 2027. À voir si l’armateur se positionnera sur le naming du Vélodrome, fin d’Orange en 2026 @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 12, 2024



C’est devenu l’un des maroniers pour les suiveurs de l’Olympique de Marseille : la vente du club après l’arrivée de Frank McCourt. Beaucoup de rumeurs évoquaient un intérêt de l’Arabie Saoudite mais il ne faudrait pas aller chercher bien loin finalement pour le racheteur ! En effet, Forbes a publié un portrait de l’un des hommes « à suivre » en 2024 : Rodolphe Saadé.

Il vient de racheter le quotidien local La Provence et envisagerait de vouloir racheter l’OM — Forbes

Ce dernier est le propriétaire de la CMA CGM, entreprise extrêmement fleurissante à Marseille et qui permet à la ville de briller à l’internationale. En plus du sponsor maillot pour cette saison, l’homme d’affaires pourrait, d’après le média spécialisé, se laisser tenter par un rachat de l’Olympique de Marseille.

« Il vient de racheter le quotidien local La Provence et envisagerait de vouloir racheter l’OM dont il a déjà obtenu le sponsor maillot à partir de la saison 2023-2024, explique Forbes dans un article publié en décembre dernier. Selon Libération, qui lui a récemment consacré un portrait, il est l’homme le plus puissant de Marseille. Plus puissant que le maire ou le président du conseil régional. Il subventionne un grand nombre d’associations, surtout dans les quartiers Nord. Il est aussi le mécène d’un service de cancérologie et il est très investi sur les questions écologistes. Un homme d’une grande influence internationale qui entend bien ne pas s’arrêter là en 2024. »

On sait que l’OM est à vendre mais qu’il n’y a pas réellement d’acheteur et que McCourt demande trop d’argent

Dans l’After sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a évoqué les rumeurs autour de la vente de l’OM. « Poulmaire n’a rien dit, on sait que l’OM est à vendre mais qu’il n’y a pas réellement d’acheteur et que McCourt demande trop d’argent. Cela fait des mois qu’on le dit, il vaut mieux appeler Poulmaire pour parler triathlon.