Victoire honteuse du Qatar !

Frustration ! C’était l’émotion qui dominait à la mi-temps dans le camp marseillais. Un pénalty généreux sifflé par l’arbitre après alerte de la VAR et consultation de la vidéo. Un rebond sur le bras de Rongier puis la poitrine de Saliba qui envoyait sur l’un de ses bras.

Avant cela, il y avait eu trois phases, dans la première les marseillais jouaient un peu trop bas et finissaient par subir un but de Neymar profitant adroitement du mauvais positionnement de Rongier et Pau Lopez. Nous jouions la 9e minute de jeu et rien n’était encore joué, du coup les marseillais reprenaient les choses en main, après de longues séances de possession au cours desquelles les parisiens étaient obligés de courir, les olympiens égalisaient à la suite d’un long cafouillage né d’une faute de main de Donaruma. Malgré un retour combatif de Veratti, CaletaCar parvenait à pousser le ballon au fond des filets. C’était légitime.

Malheureusement, les olympiens derrière leur but laissaient de nouveau un peu trop le ballon à leur adversaire, s’ensuivait une nouvelle phase de domination conclue par ce pénalty à 3 minutes de la mi-temps.

Alors bien entendu, les 3 attaquants qataris auxquels on ne peut contester leur classe et le danger qu’ils font peser sur les défenses ne permettent jamais d’être sereins, mais si on analyse ce qui s’est passé au cours des 45 premières minutes, on ne peut pas dire que cette équipe qui a coûté des centaines de millions d’euros soit très nettement supérieure à la nôtre.

Il fallait changer plus souvent de rythme en 2e mi-temps pour se donner plus de chances revenir à égalité. Sampaoli sortait logiquement Ünder qui n’avait rien apporté pour Harit.

54e Neymar commettait une légère faute sur Guendouzi qui en rajoutait « intelligemment », mieux que Neymar dans le cas inverse. Le brésilien devenait fou et méritait l’expulsion, insultant l’arbitre après avoir pris carton jaune.

73e Caleta-Car revenait du diable vauvert sur M’Bappe parfaitement lancé en profondeur à limite du hors-jeu.

76e Lirola remplaçait Rongier mais j’attendais l’entrée de Bakambu à la place de Gueye qui donnait des signes de faiblesse, et parce qu’il était temps de percuter et de retrouver de la profondeur.

80e Sampaoli m’entendait mais il préférait Bamba Dieng, lequel remplaçait donc Gueye cramé.

82e Payet se faisait faucher alors que le ballon avait déjà été lâché, l’arbitre laissait l’avantage mais ne revenait pas à la faute alors qu’il l’avait fait pour les qataris.

Juste derrière, Veratti fauchait Dieng mais l’arbitre ne lui mettait pas le 2e carton qu’il méritait pourtant. Sur le coup-franc, Payet déposait le ballon sur la tête de Saliba qui catapultait le ballon au fond des filets, la VAR annulait le but pour un hors-jeu d’un demi-visage, un scandale.

Nous avons vu une vaillante équipe olympienne pénalisée par un arbitrage honteux, aux ordres. Un pénalty très limité accordé au Qatar, un but valable refusé aux olympiens, et le tour est joué.

Les parisiens, l’équipe aux milliards envoyés dans le vent, ont pris une leçon de football collectif. Ses stars n’ont pas fait la différence.

Il a manqué aux marseillais de l’initiative et de la percussion. Ils ont maîtrisé le ballon, certes mais l fallait se montrer plus dangereux. On pourrait dire qu’il nous a manqué le Milik d’avant sa blessure. Mais avec des si on ne résout rien.

Toute l’équipe olympienne est à féliciter. Les joueurs avaient sûrement leur match de jeudi dans les pattes face à une équipe qui avait pu se préparer toute la semaine.

Il faut maintenant vite récupérer pour la réception de Nantes mercredi, ce match était secondaire par rapport aux échéances qui viennent.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert