Villarreal – OM (3-1) : Kondogbia explique le mauvais match !

L’OM s’est raté face à Villarreal en passant prêt d’une prolongation. Au final, les marseillais se qualifient et iront jouer un quart de finale de Ligue Europa. Geoffrey Kondogbia a tenté d’expliquer cette contre performance dans le jeu et l’attitude.

Après le match, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal, il a insisté sur la qualification. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson. »



