Villarreal – OM (3-1) : Marseille s’effondre mais ira en quart !

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné 3-1 face au Villarreal ce jeudi lors des 8e de finale retour de Ligue Europa. Une lourde défaite et surtout un match totalement raté dans l’attitude. Au final, l’essentiel est préservé l’OM jouera les quarts.

Villarreal 3 1 OM Capoue 32′ 93′ Aubameyang Sorloth 57′ Mosquera 85′

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss Meité Mbemba Balerdi Merlin

Kondogbia

Veretout Ounahi

Sarr Ndiaye

Le Match :

L’OM repart avec une compo en 3-5-2 avec les retours de Clauss et Ounahi, Aubameyang est laissé sur le banc en prévision du match à Rennes dimanche. Villarreal a du mal à emballer ce match, l’OM s’offre un coup franc que Veretout enveloppe, le gardien le claque. Petit à petit les espagnols prennent le contrôle du ballon et profitent des approximations de Balerdi et Lopez pour s’offrir des situations. Guedes frappe de loin, Lopez capte bien (14′). Sorloth est trouvé au second poteau, Lopez assure en sortant en corner, l’attaquant s’impose encore de la tête mais ne cadre pas. L’OM subit trop, les sorties de balles sont trop imprécises alors que l’on se rapproche de la 20e minute de jeu… Clauss est en difficulté, il revient vers son but et se fait contrer, le poteau sauve l’OM (24′). Mis à part une relance au pied ratée, Pau Lopez fait une bonne première demi-heure, il soulage sa défense avec encore un dégagement au poing sur corner (28′). Suite à une attaque rapide, Capoue est trouvé dans la surface et marque d’une tête avec rebond (1-0 /32′). L’OM ne maitrise pas assez la balle et le paye. Capoue est proche de doubler le score, suite à un nouveau dégagement raté, sa reprise de volée fuit le cadre. L’OM tente de réagir, suite à un centre renvoyé plein axe, Kondogbia tente sa chance, cela passe de peu à côté. L’OM joue à l’envers, trop vers l’arrière, pas assez propre techniquement et s’en sort bien avec ce 1-0 à la mi-temps.

Gasset n’attend pas et fait entrer à la mi-temps Harit et Aubameyang à la place de Sarr et Ndiaye. Le nouveau duo d’attaque s’offre tout de suite la plus belle occasion pour l’OM avec un beau une-deux en contre, mais l’attaquant gabonais ne cadre pas son lob (48′). Bailly se blesse comme souvent et laisse sa place à Mosquera qui avait complètement raté son match aller. L’OM reste encore brouillon, Sorloth double la mise alors qu’il semblait hors jeu (2-0 / 57′). Les marseillais sont incapables de maitriser la balle, ils sont ne panique et jette le ballon vers l’avant. Les blocs commencent à s’étirer mais l’OM a encore du mal à profiter des espaces… L’OM souffre car se montre incapable de jouer vers l’avant, se mettant systématiquement en danger. Lopez sort encore une grosse parade sur une tête suite à un corner (73′). Luis Henrique remplace un Ounahi pas convaincant (78′). Enfin une occasion pour l’OM qui se fait pour une fois des passes vers l’avant, Meité centre mais c’est trop haut pour Aubameyang seul devant le but (80′). Meité rate sa tête alors qu’il était seul sur un corner, ça s’envole au dessus du cadre (82′). L’OM encaisse le 3e but, et va souffrir. Le coup franc est bien tiré et trouve la tête de Mosquera (3-0 / 85′). Lopez sort encore une grosse frappe et maintien l’OM en vie (92′). C’est finalement Aubameyang qui délivre son club en faisant la différence sur son côté gauche et sert parfaitement Clauss qui marque le but qui soulage tout un peuple. L’OM a raté son match aussi bien dans l’attitude que tactiquement, il faudra montrer autre chose à Rennes !