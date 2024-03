Villarreal – OM : Marcelino prévient l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la victoire de son équipe 3 buts à 2 sur la pelouse du Betis Séville, Marcelino s’est exprimé sur le huitième de finale retour de Ligue Europa face à l’OM, ce jeudi 14 mars (18h45).

L’Olympique de Marseille avait marché sur le Villarreal de Marcelino au match aller, 4 buts à 0. Mais après une victoire 3-2 en championnat contre le Betis Séville, le coach espagnol a prévenu l’OM que son équipe allait tout donner pour, au moins, gagner le match retour.

« Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters. Nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment (…) Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer. »

Kovács arbitrera le match retour !

Ce match va être dirigé par un arbitre qui laisse vraiment un mauvais souvenir aux supporters marseillais… En effet, l’arbitre désigné par l’UEFA sera István Kovács. Ce dernier va donc diriger le match de jeudi entre Villarreal et l’OM !

Pour rappel, ce dernier avait été l’arbitre lors du match aller de l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos. Kovács avait notamment sifflé un penalty sur François Mughe et expulsé de manière très sévère Geoffrey Kondogbia…