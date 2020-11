Villas-Boas espère un chèque cet été, McCourt agacé, Gignac prêt à revenir… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Cette semaine, beaucoup d’informations et rumeurs mercato autour de l’Olympique de Marseille… FCM vous en propose 3 avec au menu : Villas-Boas espère un chèque cet été, McCourt agacé, Gignac prêt à revenir

Mercato OM : Gignac prêt à revenir !

L’actuel attaquant de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto, est dans une mauvaise passe avec aucun but marqué depuis le début de saison. André-Pierre Gignac, qui connaît bien « Pipa », se propose de venir donner un coup de main si nécessaire…

Invité hier sur la chaîne Téléfoot, APG n’a pas caché la nostalgie qu’il avait vis-à-vis de l’OM.

avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services

« Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. (…) Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Benoit Cheyrou (consultant pour la chaine) et à tous les anciens marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal. »

André-Pierre Gignac – Source : La Chaîne Téléfoot

Mercato OM : Villas-Boas espère que sa direction fera un chèque entre « 10 et 18M€ » l’été prochain !

André Villas-Boas était en conférence de presse ce jeudi midi. Le coach a été interrogé sur les performances de Michael Cuisance, il est content du rendement du milieu de terrain et espère que ce dernier sera conservé…

Michael Cuisance n’a débuté qu’un match sur les trois de Ligue des Champions. Pour autant, AVB semble conquis par le niveau de jeu de son milieu de terrain et espère que l’option d’achat de son prêt sera levé en fin de saison…

J’espère qu’on pourra actionner l’option d’achat (de Cuisance) — Villas-Boas

« Je suis content de lui. J’explique mes décisions. Toujours. Quand un joueur ne joue pas, je lui dis pourquoi il ne joue pas. Je lui ai dit pourquoi il n’a pas joué à Porto, car il était déçu. Il va jouer contre Strasbourg. Ses prestations sont excellentes. J’espère qu’on pourra actionner l’option d’achat ».

Villas-Boas – source : Conférence de presse (05/11/2020)

Le directeur sportif avait donné une fourchette du montant de cette option d’achat lors de la présentation du milieu de terrain prêté par le Bayern Munich…

L’option d’achat (de Cuisance) est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros — Longoria

« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la présentation de Luis Henrique. L’option d’achat est entre 10 et 18. C’est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros ».

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (07/10/2020)

OM : McCourt surpris (et agacé) par le mercato estival ?

L’OM se ridiculise en Ligue des Champions avec aucune victoire en trois matches. Si André Villas-Boas est pointé du doigt pour sa tactique et ses choix, le niveau affiché par des joueurs cadres est un problème majeur.

Ou sont passés les moteurs de la saison dernière ? André Villas-Boas s’entête à faire jouer Payet, Sanson, Benedetto ou encore Rongier… mais ces joueurs ne sont clairement plus capables de porter l’OM et encore moins en Ligue des Champions. Une faillite des cadres qui ne peut pas uniquement s’expliquer par la préparation tronquée par le Coronavirus. Et si la bonne saison dernière était un leurre sur le niveau intrinsèque de certains éléments ?

Pas d’offres pour les joueurs « bankables » de l’OM

Selon l’Equipe, le mercato estival olympien laisse perplexe à l’OM. Le quotidien sportif affirme que Villas-Boas s’interroge sur « l’absence d’offres concrètes de clubs huppés pour ses joueurs après une saison aboutie et une qualification en Ligue des champions. » Un constat qui serait partagé par Frank McCourt, l’homme d’affaires américain aurait à plusieurs reprise affiché son agacement concernant le faible nombre de ventes de joueurs cet été. Le niveau de l’effectif est clairement pointé du doigt aujourd’hui, même si certains joueurs comme Duje Caleta Car par exemple sont clairement en dessous de leurs capacités. Reste à savoir, si encore une fois le profil mental des joueurs correspond à l’exigence d’un club comme l’OM, surtout quand il dispute la Ligue des Champions…