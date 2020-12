« Villas-Boas est un comptable à Marseille (…) Les joueurs n’ont pas le niveau pour porter le maillot de l’OM »

Sur les ondes de RMC Sport, Kevin Diaz, consultant dans l’émission l’After Foot est revenu sur la prestation de l’Olympique de Marseille contre Angers hier soir. Selon lui les joueurs de l’effectif marseillais n’ont pas le niveau de porter le maillot de l’OM.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a donné son sentiment sur l’effectif marseillais qui n’est selon lui pas au niveau d’un club comme l’Olympique de Marseille. Selon Lui seul l’entraineur portugais André Villas Boas est au niveau…

Il est arrivé dans une maison en feu

A lire aussi : Nabil Djellit pointe du doigt un très gros problème à l’OM

🗣 « Villas-Boas est un comptable à Marseille, mais il est à son niveau. Ce sont les joueurs qui n’ont pas le niveau pour porter le maillot de l’OM ! » 🔵 Kevin Diaz impute la responsabilité des mauvais résultats de l’OM aux joueurs et non à l’entraîneur Villas-Boas. #rmclive pic.twitter.com/CWVvleQety — After Foot RMC (@AfterRMC) December 23, 2020

« Villas-Boas est un comptable à Marseille, au niveau des points et au niveau financier. Il est arrivé dans une maison en feu où il n’y avait plus d’argent dans les caisses. Il a réussi tant bien que mal un miracle pour redresser ce club en obtenant certainement des résultats pas brillant , pas très en termes de contenu mais en la qualifiant pour la Ligue des champions. Derrière cela a été catastrophique car ils n’avaient pas le niveau, mais même pour la Ligue 1 ils n’ont pas le niveau de jouer le podium. Pour moi à l’OM il n’y a que l’entraîneur qui est à son niveau. On ne peut pas me dire que Payet, Thauvin, les deux latéraux sont à leur niveau… mais il est à son niveau. Ce sont les joueurs qui n’ont pas le niveau pour porter le maillot de l’OM ! » Kevin Diaz – Source RMC Sport (23 / 12 2020)