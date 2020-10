Villas-Boas : « Je suis très déçu… »

« Ça finit très mal pour nous. C’est un peu dommage. Ils ont eu cette occasion qui nous a tués à la dernière minute. Ce sont les détails de la Ligue des champions, l’expérience. Je suis très déçu, mais on doit l’accepter. Ça s’est joué sur des petits détails, ils ont gagné les seconds ballons et ont marqué un beau but grâce aussi à (Mathieu) Valbuena. On a quand même eu quelques occasions, surtout deux avec (Dario) Benedetto et (Florian) Thauvin. Il y avait pas mal d’opportunités quand même, mais on doit en avoir plus. La première équipe qui marquait allait l’emporter. Les deux équipes ont été bien défensivement. La Ligue 1, c’est différent de la Ligue des champions. Aujourd’hui, on n’était pas bons mais on a quand même eu une ou deux situations. » André Villas-Boas – source : L’Equipe (21/10/2020)